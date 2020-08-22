Уехать c Украины готов каждый пятый

Выехать с Украины в другие страны на постоянное жительство готовы 19% граждан. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного фондом Демократические инициативы и Центром Разумкова, опубликованные в пятницу, 21 августа. Из них 6,9% ответили "совсем нет" на вопрос о возможности строительства своего будущего в Украине и 12,1% сообщили, что "скорее, нет".

Ответ "да, конечно" дали 41,5%, еще 28,4% сообщили, что "скорее, да". Остальные 11% не определились с мнением по данному вопросу.



Больше всего желающих строить свою жизнь за границей среди людей до 40 лет. Основной причиной уехать 22% назвали возможность зарабатывать больше денег за границей.



Очень нестабильную политическую ситуацию на Украине в качестве причины для выезда указали 13%, в целом условия жизни на Украине не устраивают еще 13%.



Опрос проведен с 14 по 19 августа во всех регионах Украины. Опрошено 2018 человек по месту жительства методом интервью "лицом к лицу".

