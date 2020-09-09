Названы самые прибыльные и убыточные банки Украины

В январе-июле текущего года самым прибыльным банком на Украине был ПриватБанк, а самым убыточным – Государственный экспортно-импортный банк. Об этом свидетельствуют данные Нацбанка во вторник, 8 сентября. Так, ПриватБанк за отчетный период получил прибыль в размере 16,201 млрд гривен.

Вторую позицию в списке самых прибыльных банков занимает государственный Ощадный банк (4,316 млрд гривен), третью – Райффайзен Банк Аваль (2,457 млрд гривен).



На четвертом месте находится ПУМБ (1,501 млрд гривен), на пятом – ОТП Банк (908,94 млн гривен).



Наибольший убыток показал Укрэксимбанк (2,243 млрд гривен). На второй позиции находится Проминвестбанк (330,93 млн гривен).



В целом по итогам семи месяцев прибыльными были 58 из 75 работающих банков.

