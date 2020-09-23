Зеленский едет с визитом в Словакию

Президент Владимир Зеленский 24 сентября посетит с официальным визитом Словакию. Об этом в среду, 23 сентября, сообщила его пресс-служба.



Зеленский проведет переговоры с президентом Словакии Зузаной Чапутовой, премьер-министром Игорем Матовичем и главой Национального совета Борисом Колларом.



Во время визита планируется подписание ряда двусторонних соглашений.



Напомним, в середине сентября Зеленский совершил первый официальный зарубежный визит.



В ходе поездки в Австрию президент Украины пытался убедить австрийское руководство отказаться от поддержки российского газового проекта Северный поток-2.

