Белорусский вокзал

Пока стояла вчера в бесконечной киевской пробке, наслушалась споров о «тайной инаугурации» Александра Лукашенко в Минске. Ничего полезного из автобусной перепалки не вынесла. Но стало ясно, что народ у нас не понимает главного: Белоруссия – своего рода вокзал, через который идут поезда из советского прошлого в современное настоящее. Прежде всего российского направления. А Лукашенко – станционный смотритель. Не будет его, и вокзал в прежнем виде перестанет существовать.



Есть страны, которым выпала нелегкая участь сохранять мировое историческое наследие. Например, Франция. Классический музей под открытым небом. В прямом смысле слова. У меня есть знакомые, очень творческие люди: муж – строитель, жена – дизайнер. Они влюбились в замки Луары и решили круто изменить свою жизнь – переехать жить во Францию.



Продали в Украине большой родительский дом, две машины, сдали в аренду трехкомнатную квартиру в киевской новостройке (хорошо, что не продали) и уехали куда-то в историческую французскую глубинку. Вселились в домик времен эдак одного из Людовиков.



Первые несколько недель кайфовали. Потом начались неудобства. Машину парковать негде. Из всех щелей дует. Окошки, хоть и не слюдяные, но близкие к этому. Изготовлены в XVII веке. Трогать нельзя.



Застеклить балкон? Вы что, с ума сошли?! Это же историческое здание. Цветы на фасаде забыли полить, они завяли – штраф. Плитка над входом отвалилась – чини за свой счет. Поменять трубы – целая проблема, нужно разрешение инспекции исторических зданий. Камин такой, что угореть можно. Но трогать запрещено, музейный экспонат.



И еще налог за то, что они живут в таком историческом месте. Рядом типичный французский замок – серого цвета, островерхая крыша, изящный мостик. То ли фаворитка короля обитала, то ли какой-то герцог. На самом деле таких замков в окрестностях Парижа не пересчитать. Средневековая Рублевка. Дачный район. Но замок у туристов популярен. И оказалось, что престижное соседство – удовольствие тоже платное.



Промучавшись полгода, мои друзья вернулись в Украину, ответственно заявив: богатое историческое прошлое – это тяжкий крест, который страна, награжденная подобным наследием, тащит на себе и не знает, как избавиться. А оно, соответственно, как кандалы на ногах не дает ей двигаться к прогрессу.



Скажем прямо, в Белоруссии, как и в Украине, нет ничего по-настоящему исторически ценного в мировых масштабах. Но, в отличие от Украины, Белоруссия – это музей советской культуры и быта. Улучшенная и осовремененная евро-версия Советского Союза. Пробник того СССР в миниатюре, каким бы он мог стать, если бы не развалился, а партия и правительство уделяли бы больше внимания социальным запросам населения, а не только гонке вооружений, космосу, Афганистану и т.п. От всех этих обязанностей Белоруссия освобождена – привилегия страны, не претендующей на геополитическое влияние.



Жить в такой стране-музее кому-то некомфортно. А кому-то, наоборот, спокойно и привычно. Государственные квартиры до сих пор дают. Безработицы фактически нет. Наоборот, есть налог на неработающих – так называемое долевое участие в оплате социальных услуг (“скорая”, полиция, пожарные) в размере $200 в год, чем активно пользуются представители свободных профессий.



Квартплата ниже, чем у нас. Зарплаты повыше. Правда, в части теневого приработка – не разгуляешься. Роскошных особняков, которые украшают богатые пригороды почти всех населенных пунктов Украины – от столицы до заурядных ПГТ, тут не увидишь.



Зато современная поликлиника-амбулатория, детский сад с бассейном и даже с кинотеатром – обычное дело для среднестатистического села. В принципе, по обустройству сельского быта Белоруссия далеко перегнала даже страны Восточной Европы.







В так называемом агрогородке сельская улица (не образцово-показательная, а вполне обычная) выглядит примерно так: одинаковые одно-двухэтажные домики светлых тонов с удобствами, плитка на тротуарах, недалеко расположены сараи для скота. Вышел, кур покормил, у коровы убрал, пришел домой, поднялся на второй этаж, снял калоши, принял ванну.







Порядок тоже соблюдается намного строже, чем у нас. Если написано, что транспорту въезд запрещен, то запрещен для всех. Помню, в Беловежской пуще даже охрана Лукашенко ставила машины у забора, пересаживалась на велосипеды и ехала через заповедник в государственную резиденцию.



Переходить дорогу на красный свет, а тем более превышать скорость в Белоруссии не принято. От слова “совсем”. На дорогах не только асфальт, как в Европе, но и трафик. Хотела я однажды перебежать тихую улицу на старинной, тщательно отреставрированной Немиге (аналог киевского Подола), как за мной погнались сразу две тетки. Говорят, мол, даже не думайте. Не успеете квартал пройти, оштрафуют. Всякие штуки типа видеокамер с распознаванием лиц белорусы освоили задолго до нас.



Признаюсь, что запасалась в минских аптеках российскими препаратами, которые дешевле европейских и лучше наших аналогов. Обратила внимание на их систему электронных медицинских карточек. Приходишь с такой карточкой в аптеку, туда внесены все льготы, все предписания врача. Любая покупка лекарства тут же отражается в общей базе данных. Рецептурные препараты просто так не возьмешь. А у нас на третьем году медреформы имени Супрун до сих пор не избавились от неразборчивых рукописных рецептов.



Или такая мелочь. Я, например, никогда не беру в кафе сахар к чаю или кофе. В белорусском кафе такое невозможно. Пакетик с сахаром вам дадут вне зависимости от желания, потому, что они обязаны это сделать.



Кстати, нормальные рестораны появились в достаточном количестве только в 2014 году, к чемпионату мира по хоккею. До этого общепит был тотально “совковым”. Предприятиям не разрешали тратить деньги на сферу потребления. Считалось, что лучше построить ледовый стадион или новое общежитие, чем ночной клуб. Сейчас в этом недостатка нет. За пару лет от “совка” в общепите и клубном хозяйстве и следа не осталось. Оказалось, что дело это нехитрое.



К хоккейному чемпионату открыли и новый аэропорт. И когда белорусы, помирившись с Евросоюзом за счет предоставления минской площадки для переговоров по Донбассу, разрешили двухнедельный безвизовый въезд в свою страну гражданам ЕС, развился специфический вид туризма. Европейцы, чаще всего восточные немцы и поляки, ехали со своими детьми в Белоруссия, чтобы показать им советскую атрибутику, пионеров в галстуках, комсомольцев (юнармейцев) в почетном карауле у вечного огня и т.п.



В Белоруссии и правда до сих пор есть пионеры. Галстуки у них двухцветные. Они не молятся на дедушку Ленина, но знают, что старшим нужно уступать место в транспорте (на себе проверено).







Кто-то скажет, что пионерские галстуки – это “совок”. А я скажу, что это такая же традиция, как кожаные штаны у баварцев или воинская служба для девушек в Израиле. Можно критиковать, но все воспринимают как должное.



Есть тут и местные “комсомольцы”: девочки с бантами в форме военного образца маршируют под песни Великой Отечественной войны. Допускаю, что белорусскую молодежь – юношей и девушек эпохи Илона Маска этот советский антураж сильно раздражает. Что и стало одной из причин уличных протестов против “вечного Луки”.







Но лично меня удивило, что, прогуливаясь вечером по парку в спальном районе Минска, где отдыхали молодежные компании, я не услышала привычных для Киева “трехэтажных” матов. Наше юное евро-поколение в своем большинстве разговаривает не на русском и не на украинском языке, а на матерном. Именно разговаривает, не ругается. В Белоруссии еще пару лет назад такого не было. И пива на скамейках тоже. То ли штрафы, то ли “советское” воспитание.



Да, Белоруссия – это музей, на содержание которого большие деньги тратит Россия. И многим в России это не нравится. Не нравится прежде всего неуступчивость Лукашенко, который не лукавил, когда говорил о готовности “стоять с Путиным спина к спине и отстреливаться до последнего патрона”, но при этом своей выгоды не упускал.



Россия ввела санкции против европейских продуктов? Тут же появились белорусская моцарелла и креветки. Украина и Россия закрыли авиасообщение? Все пересадки через Минск. В Украине началась кампания против угля из ОРДЛО, и вот уже Белоруссия стала “великой угольной державой”, не имея ни одной шахты.



Лукашенко построил экономику, наживаясь на чужих проблемах? А почему нет?! Предыдущие 20 с лишним лет он жил со своими проблемами и под европейскими санкциями, и кто-то на этом тоже неплохо зарабатывал. В том числе и Россия.



Но при этом для Белоруссии в ее нынешнем формате быть “страной-спутником” России (по аналогии с городами-спутниками) – это единственный очевидный бизнес-план. Без российского рынка Белоруссия перестала бы существовать как фабричная страна. И чем бы она занялась?



Разорвать пуповину и перейти на самообеспечение, как Украина, означает остаться без всего сразу. Своей нефти и газа, как у нас, в Белорусси нет. Своего моря тоже нет. Космической, ракетной, самолетостроительной и прочей высокотехнологической промышленности Советский Союз не оставил; все отдал Украине (и мы это благополучно похоронили).



В Белоруссии есть МАЗ, БелАЗ, Минский завод колесных тягачей, который стратегически необходим России, комбайны, трактора, кондфабрики, НПЗ, сельское хозяйство и калийные удобрения. И все это работает!



Причем работает не абы как. Если переработка нефти и газа, то со стандартами ЕС все в полном порядке. Электронику для российской армии тоже делают и весьма неплохо. Медицина, трансплантация, пересадка почек – одна из ведущих стран в мире. АПК и переработка на уровне Украины, а кое-где и лучше. Наконец, ВВП на душу населения вдвое выше, чем у нас. А самого населения в четыре с половиной раза меньше.



Помню, когда я первый раз въехала в Белоруссию в 2012-м, первым ярким впечатлением после суперсовременной АЗС и практически идеальных сельских дорог с указателями на каждом углу (без всякой “Большой стройки”) был сельский супермаркет с POS-терминалом, где мы рассчитались украинской карточкой. В наших селах такого еще и близко не было.



Что ждет вокзал под названием Белоруссия после инаугурации Лукашенко? Европейские поезда будут ходить реже. Российские чаще. Ослабленный протестами “станционный смотритель”, скорее всего, снизит расценки на товары и услуги. Молодежь попробует сбежать. Оппозиция будет шептаться за спиной стареющего лидера и готовить коалиции к смене власти, которая уже не за горами: всем ясно, что это последний срок Лукашенко.



Через несколько лет в Белоруссии, скорее всего, исчезнут пионерские галстуки. И другие музейные элементы. Минск будет напоминать типичный российский город областного значения. А президентская охрана, скорее всего, уже не будет пересаживаться на велосипеды. Да и на месте велосипедных парковок появятся заборы и богатые особняки. Осталось лишь немного подождать...







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