Вредно ли парение вейпа

Многие курильщики, которые не могут справиться со своей пагубной привычкой, переходят с вредного курения обычных сигарет на «безопасное» парение модного сейчас устройства — так называемого вейпа.

Но так ли безобидна эта замена для организма? И какие последствия могут ждать тех, кто пристрастился к электронным сигаретам?

Вейп и сигареты: в чем разница

Электронная сигарета или вейп — это устройство, в которое заливается специальная ароматизированная жидкость для курения. При нагревании конструкции эта жижа начинает испаряться и превращается в пар, который и вдыхают вейперы. Более подробно об устройстве электронных сигарет можно почитать здесь.

По внешнему виду электронка отличается от обычной сигареты. Разнятся и компоненты в их составе.

Обычная сигарета представляет собой измельченный табак для курения, завернутый в бумагу. Листья табака содержат тот самый главный ингредиент, который и вызывает зависимость — никотин.

Конструкция вейп-девайса состоит из источника питания, который отвечает за работу устройства, и атомайзера, который генерирует подачу пара.

Главные отличия двух видов сигарет друг от друга:

Вейп Обычная сигарета Пар Дым Отсутствие смол и канцерогенов Присутствие этих ядовитых компонентов Безвреден для окружающих Наносит вред тем, кто находится рядом в момент курения Приятный вкус и запах Отталкивающий вкус и запах Не формируется психологическая зависимость Присутствует психологическая зависимость С вейпом легче бросить курить Тяжелее бросить курить Никотин усваивается быстрее и лучше Никотин усваивается медленнее и хуже

Главный минус вейпа — сложность контроля дозировки. Многие вейперы просто не понимают, какое количество никотина они вводят в свой организм при парении. А учитывая тот факт, что через вейп никотин усваивается лучше и быстрее (у обычной сигареты он попадает в мозг через 7 секунд, у электронной — всего через 2), очень важно контролировать дозировку, которую Вы получаете.

Последствия курения вейпа для организма

Чтобы понять, какой вред наносит курение электронных сигарет здоровью человеку, нужно разобраться в составе жидкости.

Глицерин . Основа ароматизированной смеси. Вещество не опасно для организма.

Пропиленгликоль . Отвечает за ощущение крепости в горле и бронхах, которое испытывают вейперы при вдыхании пара. Также делает вкус более насыщенным и ярко-выраженным. Не вредит организму в малом количестве, но и не приносит пользу.

Медицинский никотин . Самое вредное вещество в электронке. Несмотря на то, что его концентрация в вейпе ниже (как утверждают многие производители), чем в табаке, все равно наносит некоторый вред организму.

Ароматизатор. Придает вкус и запах. Считается безобидным, но на самом деле многие производители достоверно не указывают, из чего именно они состоят. В этом и состоит главная опасность вейпа: как изучать вред того, что доподлинно неизвестно?

Многочисленные исследования подтверждают, что парение вейпа наносит некоторый вред организму. Входящие в его состав вещества могут вызывать аллергию, негативно воздействовать на клеточном уровне, а также вызывать психологическую зависимость.

Но у электронных сигарет все же есть свой плюс. Как рассказывают многие бывшие курильщики, именно электронные сигареты помогли им бросить курить. Хотя, дело все-таки в силе воли и твердости характера.

Наносит ли пар от вейпа вред окружающим

Всемирная Организация Здравоохранения предупреждает, что пассивное курение вейпа может причинять вред окружающим. При парении частицы смеси выделяются в воздух, который вдыхают другие люди. И это может иметь последствия для их организма.

Парить или нет — личный выбор каждого курильщика. Но важно помнить, что любое курение имеет свои последствия в будущем. Даже если производитель уверяет, что его электронные сигареты не содержат ядовитых веществ.