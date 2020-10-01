Путин согласен работать над решением кризиса в Беларуси с привлечением ОБСЕ - Макрон

Президент России Владимир Путин согласен искать решения кризиса в Беларуси и подключать к этому процессу ОБСЕ, заявил в четверг президент Франции Эмманюэль Макрон.



"Я думаю, что он (Путин - ИФ) согласен с тем, что нужны переговоры для выхода из кризиса, а также - посредничество ОБСЕ", - сказал он журналистам перед саммитом ЕС.



Во вторник в Литве прошла встреча лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской и президента Франции Эмманюэля Макрона.



По ее итогам Макрон выразил надежду на то, что в ближайшие недели Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) возьмется за посредническую миссию в Беларуси. "Мы привлечем Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе и вместе с канцлером Германии Ангелой Меркель и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем хотим побудить Беларусь согласиться с посредничеством ОБСЕ. Нашей целью является реализация посредничества в ближайшие недели, поскольку лишь таким способом мы можем обеспечить мирную передачу власти, освобождение политических заключенных", - заявил президент Франции.



По мнению французского президента, в разрешении этого кризиса также необходимо "развивать диалог с Россией, общаться с Владимиром Путиным". "С августа мы говорим, что было бы ошибкой и неоправданной провокацией, если бы Россия ввела вооруженные силы. Я считаю, что это вопрос Беларуси, а не соседей. Мы работаем вместе с Россией и с международной общественностью", - сказал Макрон.



Он также выразил надежду на то, что Евросоюз в ближайшее время объявит санкции в отношении белорусского режима за фальсификацию выборов и насилие над мирными протестующими. "Европа предпринимает действия, оказывает давление, в ближайшие дни или недели утвердим санкции. Таким образом, мы повлияем на этот режим, который близится к концу", - сказал Макрон.

