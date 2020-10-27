Кремль против новых внешних инициатив по Донбассу

Кремль против новых внешних инициатив по Донбассу

Любые дополнительные внешние инициативы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не имеют смысла. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью хорватской газете Vecernji list, сообщил во вторник, 27 октября, МИД РФ. По его словам, для востока Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – это вторые минские соглашения, датированные февралем 2015 года.

Подписанный участниками переговоров протокол стал частью международного права, потому как был одобрен резолюцией №2202 Совбеза ООН, пояснил глава МИД РФ.

"Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", – заявил он.

Таким образом Лавров ответил на вопрос, можно ли по инициативе премьера Хорватии Андрея Пленковича использовать на Донбассе хорватский опыт реинтеграции дунайского региона.