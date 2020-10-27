Кремль против новых внешних инициатив по Донбассу

Любые дополнительные внешние инициативы по урегулированию вооруженного конфликта на Донбассе не имеют смысла. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью хорватской газете Vecernji list, сообщил во вторник, 27 октября, МИД РФ. По его словам, для востока Украины уже имеется безальтернативная основа мирного урегулирования – это вторые минские соглашения, датированные февралем 2015 года.



Подписанный участниками переговоров протокол стал частью международного права, потому как был одобрен резолюцией №2202 Совбеза ООН, пояснил глава МИД РФ.



"Сейчас просто необходимо выполнить в полном объеме то, о чем стороны договорились более пяти лет назад в ходе многочасового дипломатического марафона. Надобности в каких-либо дополнительных внешних инициативах не видим", – заявил он.



Таким образом Лавров ответил на вопрос, можно ли по инициативе премьера Хорватии Андрея Пленковича использовать на Донбассе хорватский опыт реинтеграции дунайского региона.



