Госдолг Украины вырос на 4,6 млрд грн

Государственный и гарантированный долг Украины за январь-сентябрь вырос на 4,6 млрд грн. Об этом во вторник, 27 октября, сообщило издание Экономическая правда со ссылкой на данные министерства финансов.



При этом в валютном эквиваленте долг уменьшился на $2,3 млрд. По состоянию на 30 сентября государственный и гарантированный государством долг составлял 2,4 трлн грн, или $82,9 млрд.



Из них на госдолг пришлось 2 трлн грн, или $73 млрд. Эта сумма включает 1,2 трлн внешнего госдолга, или $42 млрд, и 878 млрд грн внутреннего госдолга, или $31 млрд.



Гарантированный государством долг составлял 280 млрд грн, или $9,9 млрд, включая внешний гарантированный долг - 256 млрд грн, или $9 млрд, внутренний - 24 млрд грн, или $900 млн.



