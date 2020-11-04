Смерть настигла в больнице: как организовать похороны в Москве?

Причиной смерти могут быть разные ситуации. В одном случае речь идет о старости, когда организм уже перестает слушаться, а в другой ситуации летальный исход произошел в результате ДТП или несчастного случая. Но часто причиной является болезнь, с которой не удалось справиться организму. Если речь идет о серьезном заболевании, человека обязательно отправляют в больницу. И что делать семье в том случае, если их родственник там умер?



Смерть в больнице: что необходимо делать?



Если смерть родственника произошла в больнице, не нужно во всем винить медицинских работников. Хотя сегодня медицина и достигла серьезных результатов, это не означает, что все заболевания теперь излечимы. К тому же, не все люди проходят диагностические осмотры, благодаря которым любую болезнь удается определить на ранней стадии.



Когда человек умирает в медицинском учреждении, должен соблюдаться определенный порядок действий:



- покойника отправляют в морг на вскрытие;

- медсестра по телефону сообщает родственников умершего о случившемся;

- тело семья должна забрать из морга;

- сразу патологоанатом выдает и свидетельство и смерти.



Но это не означает, что только после этого можно дальше заниматься организацией похорон. Для получения тела из морга понадобится определенное время, поэтому сразу можно решать и другие вопросы.



Организация похорон и ритуальные услуги



Если родственник умирает в больнице, уже с первых минут понадобится спецтранспорт для доставки тела из морга, поэтому приходится обращаться за помощью в ритуальную компанию. Там предоставляют самые разные услуги.



1. Оформляется несколько бумаг, ведь нужно получить "Свидетельство о смерти".

2. На кладбище нужно найти участок для могилы.

3. Надо подготовить яму, поэтому понадобятся копачи.

4. Следует правильно подобрать гроб и другие траурные атрибуты.

5. Нужно на определенное время заказать катафалк и автобус.



Но когда речь идет о Москве или другом большом городе, не всегда получается организовать традиционное погребение. Поэтому приходится решать вопрос похорон через кремацию тела.



В столице лучше всего обращаться в компанию Ritual, где предоставят все необходимое для похорон. Сюда выгодно обращаться по нескольким причинам:



- предлагаются разные услуги;

- можно заказать и траурные товары;

- заявку легко оформить онлайн;

- предлагается услуга доставки заказов.



Чтобы сделать заявку, надо зайти на сайт https://ritual.ru/, что дает возможность ознакомиться с предлагаемыми услугами и расценками. Сразу получится проконсультироваться и по поводу оформления пособия на погребение, если у умершего были какие-то льготы.

