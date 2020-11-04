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- Смерть настигла в больнице: как организовать похороны в Москве?
Смерть настигла в больнице: как организовать похороны в Москве?
Причиной смерти могут быть разные ситуации. В одном случае речь идет о старости, когда организм уже перестает слушаться, а в другой ситуации летальный исход произошел в результате ДТП или несчастного случая. Но часто причиной является болезнь, с которой не удалось справиться организму. Если речь идет о серьезном заболевании, человека обязательно отправляют в больницу. И что делать семье в том случае, если их родственник там умер?
Смерть в больнице: что необходимо делать?
Если смерть родственника произошла в больнице, не нужно во всем винить медицинских работников. Хотя сегодня медицина и достигла серьезных результатов, это не означает, что все заболевания теперь излечимы. К тому же, не все люди проходят диагностические осмотры, благодаря которым любую болезнь удается определить на ранней стадии.
Когда человек умирает в медицинском учреждении, должен соблюдаться определенный порядок действий:
- покойника отправляют в морг на вскрытие;
- медсестра по телефону сообщает родственников умершего о случившемся;
- тело семья должна забрать из морга;
- сразу патологоанатом выдает и свидетельство и смерти.
Но это не означает, что только после этого можно дальше заниматься организацией похорон. Для получения тела из морга понадобится определенное время, поэтому сразу можно решать и другие вопросы.
Организация похорон и ритуальные услуги
Если родственник умирает в больнице, уже с первых минут понадобится спецтранспорт для доставки тела из морга, поэтому приходится обращаться за помощью в ритуальную компанию. Там предоставляют самые разные услуги.
1. Оформляется несколько бумаг, ведь нужно получить "Свидетельство о смерти".
2. На кладбище нужно найти участок для могилы.
3. Надо подготовить яму, поэтому понадобятся копачи.
4. Следует правильно подобрать гроб и другие траурные атрибуты.
5. Нужно на определенное время заказать катафалк и автобус.
Но когда речь идет о Москве или другом большом городе, не всегда получается организовать традиционное погребение. Поэтому приходится решать вопрос похорон через кремацию тела.
В столице лучше всего обращаться в компанию Ritual, где предоставят все необходимое для похорон. Сюда выгодно обращаться по нескольким причинам:
- предлагаются разные услуги;
- можно заказать и траурные товары;
- заявку легко оформить онлайн;
- предлагается услуга доставки заказов.
Чтобы сделать заявку, надо зайти на сайт https://ritual.ru/, что дает возможность ознакомиться с предлагаемыми услугами и расценками. Сразу получится проконсультироваться и по поводу оформления пособия на погребение, если у умершего были какие-то льготы.