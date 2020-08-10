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- Вышел трейлер приквела к «Пролетая над гнездом кукушки»
Вышел трейлер приквела к «Пролетая над гнездом кукушки»
Netflix показал трейлер сериала «Рэтчед» (Ratched) c Сарой Полсон в роли властной медсестры психиатрической лечебницы Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».
Действие сериала разворачивается в 1947 году. По сюжету Рэтчед приезжает в Северную Калифорнию в 1947 году и устраивается в психиатрическую лечебницу, где проводят эксперименты над людьми. Шоу покажет ее трансформацию из бывшей военной медсестры в монстра.
Шоураннер «Рэтчед» — создатель «Политика» и «Американской истории ужасов» Райан Мерфи.
В сериале также снялись Шэрон Стоун, Синтия Никсон и другие. Премьера запланирована на 18 сентября.
Источник: Esquire
13:31