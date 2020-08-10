Вышел трейлер приквела к «Пролетая над гнездом кукушки»

Netflix показал трейлер сериала «Рэтчед» (Ratched) c Сарой Полсон в роли властной медсестры психиатрической лечебницы Милдред Рэтчед из романа Кена Кизи «Пролетая над гнездом кукушки».



Действие сериала разворачивается в 1947 году. По сюжету Рэтчед приезжает в Северную Калифорнию в 1947 году и устраивается в психиатрическую лечебницу, где проводят эксперименты над людьми. Шоу покажет ее трансформацию из бывшей военной медсестры в монстра.



Шоураннер «Рэтчед» — создатель «Политика» и «Американской истории ужасов» Райан Мерфи.



В сериале также снялись Шэрон Стоун, Синтия Никсон и другие. Премьера запланирована на 18 сентября.





