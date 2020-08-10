Генетики узнали, что руководит набором мышечной массы

Сотрудники Университета Макмастера, сообщает Medical Express, решили разобраться, почему у некоторых представителей силовых видов спорта мышцы растут быстрее, чем у других. Они провели эксперимент длительностью в 10 недель, в рамках которого разрешалось тренировать только одну ногу. Вторая нога "отключалась". Всего за две недели "отключенная" нога теряла столько же мышечной массы, сколько вторая набирала более чем за два месяца тренировок.



Прирост мышц в активной ноге испытуемых колебался от 1% до 15% за полные 10 недель (в среднем - 8%). А потеря мышц в неподвижной ноге колебалась от 1% до 18% (в среднем показатель составил 9%). Получалось, доброволец терял мышечную массу вследствие бездействия примерно в пять раз быстрее, чем он набирал ее с помощью тренировок.



Учеными сравнивалась реакция генов в мышечной ткани двух ног. Это позволило изолировать элемент, руководящий мышечным ростом вследствие тренировок. Ключ скрывается в наборе из 141 гена, который регулирует рост скелетных мышц. Вероятно, разница в активности этих генов определяет скорость набора мышечной массы.

