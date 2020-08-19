Белорусская оппозиция подтверждает приверженность соглашениям Минска и Москвы

Белорусская оппозиция в случае прихода к власти не намерена отказываться от действующих международных договоренностей со странами-партнерами, включая Россию, заявила "Интерфаксу" член координационного совета оппозиции Мария Колесникова.



"Мы конструктивно настроены ко всем внешним партнерам Республики Беларусь. Мы считаем, что все существующие договорённости должны соблюдаться", - сказала она.



При этом в оппозиции не намерены отказываться от конструктивного диалога с Россией.



"Мы со своей стороны подтверждаем желание и готовность выстраивать взаимовыгодные отношения со всеми странами-партнерами, безусловно включая Российскую Федерацию", - сказала Колесникова.



Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что белорусская оппозиция намерена вывести страну из Союзного государства с Россией, ОДКБ и ликвидировать российские военные объекты.

