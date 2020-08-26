Владельцы Hyundai Palisade жалуются на запах старых носков в салоне

Владельцы автомобиля Hyundai Palisade на протяжении нескольких месяцев заваливают жалобами автопроизводителя. По их словам, в салоне ужасно воняет. Автолюбители описывают неприятный запах, как смесь старых носков и гниющих продуктов. В компании не могут выявить источник запаха, пишет The Drive.



Представители Hyundai сообщили, что "проводят расследование и ищут решение".



Отмечается, что источником плохого запаха может быть обивка кресел, так как большинство жалоб поступают от владельцев, у которых салон обит светлой кожей Nappa.



Журналисты издания попробовали почистить кресла. По их словам запах исчез, но вскоре появился снова.

