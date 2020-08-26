Алексиевич отказалась давать показания СК Беларуси

Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич отказалась давать показания в Следственном комитете Беларуси, куда ее вызвали в среду, 26 августа.



"Я воспользовалась правом не свидетельствовать против себя, подписку о неразглашении давать так же не стала. Я не считаю, что мы занимаемся чем-то незаконным", - сказала она.



Алексиевич сообщила, что остается в статусе свидетеля и не исключила повторного вызова на допрос.



Она считает, что политический кризис в Беларуси может разрешиться при участии мирового сообщества.



"Нам нужна помощь мира и, может быть, России, чтобы преодолеть этот кризис", - сказала она.



"Я думаю, будут долгие политические рокировки, наверняка. Может быть, мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с нами. Сейчас он разговаривает только с Путиным, но, может, Путин нам поможет", - сказала она.



"Мировая поддержка для нас очень важна, но не обойдется и без Путина", - добавила она.



При этом, отвечая на вопрос о возможности вмешательства России в ситуацию в Беларуси, она ответила: "Здесь должна быть позиция мирового сообщества четкая и понятная, оно должно стоять на своем".

