Тихановская объяснила, почему Лукашенко уйдет

Действующий президент Беларуси Александр Лукашенко лишился доверия граждан. Такое мнение выразила оппозиционный кандидат в президенты Светлана Тихановская в интервью французской газете Le Monde, опубликованном в среду, 26 августа.



"Но вопрос не в том, кто сегодня президент, это не имеет никакого значения. Важно, что белорусы больше не могут доверять Лукашенко, они его больше не хотят, вот и все. Он больше не легитимен. Это не случилось внезапно, это развивалось постепенно", - сказала она.



Тихановская подчеркнула, что оппозиция намерена любыми законными действиями добиваться ухода Лукашенко с должности.



"Все белорусы хотят, чтобы он ушел. Они изменились, у них открылись глаза, они не могут больше соглашаться с тем, чтобы он возглавлял эту страну после всего, что он сделал. Рано или поздно, он уйдет благодаря мирным манифестациям и забастовкам. Чем скорее, тем лучше, чтобы избежать погружения страны в экономический и политический кризис", - заявила она.



Тихановская отметила, что репрессии властей стали менее заметными и более прицельными, чем в первые дни после голосования, но не ослабевают. "Конечно, некоторые силы поддерживают Лукашенко, но они должны понимать, что это теперь бесполезно, так как общество изменилось, страх сменил сторону. Люди больше этого не позволят. Они знают, что отныне они не одни перед лицом репрессивной машины", - резюмировала она.



