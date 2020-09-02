Здравоохранение в госбюджете-2021 нужно профинансировать в размере 6% ВВП - Степанов

Систему здравоохранения Украины для ее полноценной работы нужно профинансировать в государственном бюджете на 2021 год в размере 6% ВВП, считает министр здравоохранения Максим Степанов.



"В госбюджете-2020 здравоохранение профинансировано в размере 3% ВВП страны. Это критически мало. Для реальных изменений и создания современной медицинской системы необходимо не менее 6%", - сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".



Степанов подчеркнул, что выделение "6% ВВП на является нашей целью для бюджета-2021, чтобы начать комплексную реализацию медицинской реформы".



Он также считает, что для "полного реформирования медицины нужно не менее трех лет, чтобы все четко организовать, и чтобы система эффективно заработала".

