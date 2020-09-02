Польша закрыла авиасообщение с 44 странами, но Украины в списке нет

Польские власти утвердили список из 44 стран, с которыми временно будет закрыто воздушное пространство из-за коронавируса.



Об этом говорится в сообщении МИД страны со ссылкой на принятое постановление Совета Министров от 31 августа 2020 года о запретах на воздушное движение.



Так, в документе содержится список из 44 стран и территорий, из которых и в которые воздушное сообщение не будет осуществляться до 15 сентября 2020 года. В список не входит Украина, но включены следующие страны и территории: Албания, Аргентина, Армения, Багамы, Бахрейн, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Черногория, Доминиканская Республика, Эквадор, Эсватини, Гватемала, Испания, Гондурас, Индия, Ирак, Израиль, Катар, Казахстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Мексика, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Кабо-Верде, Южная Африка, Румыния, Сальвадор, Суринам, США.



"Если ваша страна проживания включена в список запрещенных стран, обратите внимание, что у вас могут быть альтернативные способы возвращения в страну на машине или самолетом через другую страну, не указанную ниже", - отметили в польском МИД.



Отмечается, что также будет обеспечена возможность безопасного и бесперебойного возвращения в Польшу людей, находящихся за границей на отдыхе в составе организованных туристических групп.



"Так, постановление Совета министров предусматривает возврат туристических групп самолетами, зафрахтованными до 31 августа 2020 года, по запросу туристических агентств", - говорится в сообщении.



Учитывая тенденцию к росту заболеваемости в мире, возможно, что список будет расширен.

