Названы 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей мира. Список появился на сайте издания.



В рейтинге оказались модели, музыканты, спортсмены и актеры. Первенство в топе досталось звезде семейство Кардашьян, предпринимательнице Кайли Дженнер. Основательница Kylie Cosmetics заработала 590 миллионов долларов, продав 51% акций компании.



На втором месте оказался супруг Ким Кардашьян рэпер Канье Уэст. Его доход составил 170 миллионов долларов в основном связанный с успешными продажами кроссовок его бренда Yeezy.



Тройку лидеров замкнул теннисист Роджер Федерер. Состояние швейцарца пополнилось на 106,3 миллиона долларов благодаря рекламным контрактам.









В десятку также вошли футболисты Криштиану Роналду (105 миллионов долларов) и Лионель Месси (104 миллиона долларов), Тайлер Перри (97 миллионов долларов), Неймар (95,5 миллиона долларов), Говард Стерн (90 миллионов долларов), Леброн Джеймс (88,2 миллиона долларов) и Дуэйн Джонсон (87,5 миллиона долларов).

