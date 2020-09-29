Вышел трейлер фильма Battle к столетию Сергея Бондарчука

Art Pictures Studio опубликовала трейлер документального фильма Battle о советском и российском кинорежиссере Сергее Бондарчуке. 25 сентября исполняется 100 лет со дня его рождения.



Авторы картины отказались от традиционного описания жизни режиссера и решили сфокусироваться на уникальном периоде в истории мирового кино — послевоенной «оттепельной» эйфории и времени больших надежд, ключевым героем которых и стал Сергей Бондарчук. Картина расскажет о том, каким он был человеком и кинематографистом и как ему удалось стать связующим звеном между двумя сверхдержавами в эпоху холодной войны.



Съемки фильма начались в конце 2019 года. Журналисты «Дождя» Антон Желнов и Денис Катаев съездили в Великобританию, США, Францию, Италию и Румынию ради серии интервью с теми, кто оказал влияние на творчество Бондарчука. О своем взгляде на работу режиссера расскажут, в частности, Андрей Кончаловский, Катарина Кубрик, Жоэль Шапрон и другие.



Режиссером картины выступил Илья Белов, продюсером стал Федор Бондарчук. Премьера запланирована на первую половину 2021 года.



Сергей Бондарчук умер в 1994 году в возрасте 74 лет. Он стал обладателем кинопремии «Оскар» за фильм «Война и мир» и множества других отечественных и международных наград. Бондарчук был одним из немногих режиссеров, которым было разрешено снимать и сниматься за железным занавесом.





