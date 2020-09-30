Хэнкс и Земекис сами оплатили часть съемок «Форреста Гампа»

Актер Том Хэнкс и режиссер фильма «Форрест Гамп» Роберт Земекис решили заплатить из своего кошелька за часть съемок картины, когда Paramount урезала его бюджет. Об этом исполнитель главной роли рассказал в интервью Грэму Бенсингеру.



В частности, киностудия посчитала слишком дорогой и необязательной сцену, в которой Гамп бежит по стране. Тогда Хэнкс предложил Земекису в складчину собрать деньги на эту сцену и передать их Paramount. Режиссер согласился, киностудию такой расклад тоже устроил.



Кроме того, они заплатили за съемки некоего эпизода, от которого студия хотела отказаться из-за погодных условий. В итоге Хэнс и Земекис сами позаботились о покрытии страховки.



Как отмечает Hollywood Reporter, все эти решения принесли Хэнксу около $65 млн, когда фильм стал блокбастером.



При бюджете $55 млн вышедший в 1994 году «Форрест Гамп» собрал в прокате $677,9 млн. Картина собрала около 40 различных кинонаград по всему миру, включая шесть премий «Оскар».





