Генетики рассказали, как победить страшную кишечную инфекцию

Университет Нового Южного Уэльса нашел эффективный способ борьбы с агрессивным штаммом энтерогеморрагической кишечной палочки Escherichia coli, который вызывает тяжелую кишечную инфекцию. Стандартная антибиотическая терапия не работает против данного патогена. Попадая в тело и выделяя токсин, он вызывает абдоминальные спазмы и диарею, геморрагический колит, жар, рвоту.



При тяжелом развитии инфекции, грозящем летальным исходом, проявляется гемолитический уремический синдром. Для него характерны острая почечная недостаточность, гемолитическая анемия и тромбоцитопения. Если пациент выжил, итог - неврологические отклонения и хронические заболевания почек. Исследования показали: обычные антибиотики лишь усиливают выработку токсина, усугубляя положение дел.



Австралийским исследователям удалось найти молекулярный путь, с помощью которого возможно контролировать синтез токсина. Еще в 2001 году было показано, что производство токсина контролируется бактериофагом в пределах генома патогена. Новый путь контроля выработки токсина, открытый недавно, связан с небольшим фрагментом мРНК токсина. Он производится в регулирующей некодирующей РНК, которая подавляет активность токсина.

