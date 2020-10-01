Тейлор Свифт обошла Уитни Хьюстон в чарте Billboard-200

Певица Тейлор Свифт побила рекорд Уитни Хьюстон в хит-параде Billboard 200. Об этом сообщается на официальном сайте организации.



Звезда установила рекорд по общему времени нахождения ее треков на первом месте. Так, последний альбом исполнительницы Folklore семь раз поднимался на первое место в хит-параде. Последний раз он вырвался в лидеры спустя девять недель после релиза.



Таким образом, вместе с показателями других альбомов, Свифт занимает лидерскую позицию 47 недель кряду. Ранее рекорд среди женщин принадлежал Уитни Хьюстон - 46 недель.



Выше в списке Billboard 200 остались: Майкл Джексон с показателем в 51 неделю,

Гарт Брукс - 52, Элвис Пресли - 67 недели и The Beatles с рекордом в 132 недели.



Кроме того, пластинка Folklore первой за четыре года продолжалась на первой строчке Billboard 200 в течение шести недель кряду.





