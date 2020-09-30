Что подарить лучшему другу на день рождения, если вы давно не виделись?

Лучший друг - это не просто хороший знакомый или товарищ, ведь этот человек знает про вас абсолютно все, разделяет многие ваши интересы и давно стал частью вашей семьи. Но чем старше мы становимся, тем меньше времени мы можем проводить со своими друзьями, потому что у каждого есть дети, работа, быт и тому подобное. И если обстоятельства сложились так, что вы давно не видели своего друга, но вам нужно подобрать для него идеальный подарок на день рождения, то мы подскажем вам несколько универсальных вариантов.

Проектор

Мир кино давно плотно вошел в жизнь каждого человека, и у вашего друга наверняка тоже есть любимые фильмы и сериалы. И если он получит в свое полное распоряжение небольшой проектор, с помощью которого сможет устраивать показы любимых кинолент для себя, друзей и близких, то поверьте, он вам за это будет очень благодарен!

Ламзак

Отличный и весьма популярный вариант для презента! Такой надувной диван пригодится вашему другу в любом случае, так что можете не переживать, что он будет пылиться в сложенном виде где-то у него в шкафу. Ламзак может понадобиться ему на даче, на пикнике, на пляже, во время походов и даже дома, когда надо расположить больше гостей или захочется самому полежать на таком удобном девайсе.







Сертификаты

Подарочные сертификаты в Киеве и других украинских городах давно стали одним из самых оптимальных и популярных вариантов для презента! Ведь многие люди давно поняли, что дарить человеку возможность самому выбрать себе подарок намного лучше и удобнее, чем пытаться угадать с выбором самостоятельно. Такие сертификаты вы можете приобрести на сайте компании onecard и можете быть уверены, ваш друг точно найдет им достойное применение.

Игра

В последнее время настольные игры снова стали очень популярными, так почему бы не порадовать своего друга в его день рождения новой интересной игрой? Это может быть уно, эволюция, мафия, дженга, монополия, алиас и тому подобное. Кроме того, неплохим решением будет приобрести для него настольный футбол или аэрохоккей, особенно, если он является фантом первого или второго вида спорта.

То, что понятно только вам

Если вы давно знакомы,то у вас наверняка есть общие темы и истории, которые понятны только вам. Так почему бы не подарить другу что-нибудь, что будет стойко ассоциироваться у него именно с вами? Это может быть что-то, связанное с вашими общими увлечениями, фильмами, комиксами, музыкальными исполнителями и т.д.

Фляга или бутылочка для воды

Хорошим решением будет приобрести один из этих вариантов подарков, но при этом, выбрать интересный дизайн и любимую цветовую гамму вашего друга. Кроме того, вы можете заказать какую-нибудь особенную гравировку в виде пожелания, забавного напутствия или же красиво оформленную именную надпись. Если ваш друг часто ездит в командировки или ходит в походы, то ему больше подойдет фляга, а вот любители спорта и активного отдыха порадуются специальной бутылке.

Но самым главным подарком для вашего друга будет, конечно же, то, что вы с ним наконец-то встретитесь и отпразднуете этот день вместе!