Только треть украинцев согласны вакцинироваться от коронавируса

В середине сентября 2020 года были готовы воспользоваться бесплатной вакциной от коронавируса 35% опрошенных украинцев. При этом не делали бы вакцинации 50% респондентов, а еще 15% - не определились. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.



По сравнению с июнем число тех, кто отказался от бесплатной вакцинации от коронавируса, практически не изменилось, тогда как число тех, кто согласился бы, сократилось на 6%.



Опрос компании Research & Branding Group проводился в период с 5-15 сентября 2020 год среди 1801 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Максимальная погрешность выборки не превышает 2,4%.

