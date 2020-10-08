- Главная
- Интересные новости
- Вышел трейлер комедии «Главный герой» с Рейнольдсом
Вышел трейлер комедии «Главный герой» с Рейнольдсом
20th Century Studios опубликовала трейлер предстоящей комедии Шона Леви «Главный герой». Главную роль в ней исполнил Райан Рейнольдс.
По сюжету персонаж компьютерный игры — обычный сотрудник банка — вдруг узнает, что живет не в реальном мире. Теперь он отчаянно пытается взять управление своей жизнью в собственные руки, обратить на себя внимание прекрасной девушки и даже спасти мир.
В фильме также снялись звезда сериала «Убивая Еву» Джоди Комер, Джо Кири («Очень странные дела») и Тайка Вайтити («Реальные упыри», «Кролик Джоджо»). Премьера запланирована на 10 декабря 2020 года.
Источник: Esquire
13:31