Врачи запретили кормящим матерям злоупотреблять соками

Диета с высоким содержанием сахара в зрелом возрасте связана с увеличением веса, а также с риском диабета 2-го типа, ожирения печени и болезней сердца. Новое исследование показывает, что при употреблении в пищу кормящими матерями напитков с высоким содержанием сахара также может повлиять на развитие, но в младенчестве.



Как отмечает Medical Express, сотрудники Детского госпиталя Лос-Анджелеса, сделавшие это открытие, ранее доказали, что матери, потребляющие сладкие напитки и соки в течение нескольких месяцев после родов, рискуют набрать вес, а также могут подвергать своих новорожденных детей воздействию добавленных сахаров через грудное молоко.



Новое исследование показывает, что употребление сладких напитков в период грудного вскармливания также может привести к ухудшению когнитивного развития у детей почти два года спустя. В рамках последнего анализа учитывались данные 88 матерей, которые рассказывали о ежедневном потреблении сладких напитков и соков в течение первого месяца грудного вскармливания.



Состояние их детей оценивали по шкале развития младенцев Бейли в возрасте 2 лет. У матерей, которые сообщали о повышенном потреблении сладких напитков и соков, рождались дети с более низкими показателями когнитивного развития. Исследователи предположили, что добавленный сахар из рациона матери передавался через грудное молоко, влияя на развитие мозга.

