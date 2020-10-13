Телеканал HBO создаст сериал о SpaceX

Телеканал HBO вскоре приступает к созданию сценария для будущего мини-сериала об американской космической компании SpaceX, принадлежащей бизнесмену Илону Маску. Основой продукта станет книга Эшли Вэнса под названием Илон Маск. Tesla, SpaceX и дорога в будущее, отмечает Variety.



В шести сериях действия будет рассказано о том, как знаменитый миллиардер, преследуя давнюю мечту, собрал команду инженеров для работы на отдаленном острове в Тихом океане.



Там они построили и запустили в космос первую ракету-носитель SpaceX Falcon 1. Это дало толчок развитию частной космической компании, кульминацией которого стал успешный запуск ракеты-носителя Falcon 9 с пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon, состоявшийся в конце мая этого года.



За последнее десятилетие этот старт стал первым, когда для доставки людей на МКС использовался американский космический корабль, а не российский Союз.



Сценаристом и исполнительным продюсером сериала стал Даг Джанг. Также в роли продюсера выступает американский актер Ченнинг Татум.



Пока сам Маск не принимает участия в съемках. На данный момент неизвестно, кто будет исполнять главные роли в сериале, а также, когда он должен выйти на экраны.

