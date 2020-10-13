Президент ввел запрет на банкротство госучреждений

Президент Владимир Зеленский подписал закон, который вводит мораторий на банкротство бюджетных организаций.



Изначально в закон предполагал возможность кредиторов подать заявление об открытии производства по делу о банкротстве органов государственной власти, органов местного самоуправления, бюджетных учреждений и организаций.



Подписанный президентом закон отменяет такую возможность.



Кроме того, документ регулирует назначение хозяйственными судами по делам о банкротстве распорядителей имущества или управляющих реструктуризацией. Назначение судами будет временным - пока не введена в эксплуатацию Единая судебная информационно-телекоммуникационная система для выбора управляющих.

