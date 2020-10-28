Кабмин снял ограничения зарплат руководителей и членов набсоветов госпредприятий

Кабинет министров отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий. Начиная с октября чиновники будут получать полную зарплату. Соответствующее решение было принято правительством 26 октября.



"Установить, что в октябре 2020 года и в дальнейшем размер заработной платы руководителей, членов исполнительных органов и вознаграждение членов наблюдательных советов субъектов хозяйствования государственного сектора экономики определяется в соответствии с условиями контрактов", - говорится в постановлении от 26 октября 2020 г. № 996.



Документом отменяются некоторые нормативные акты правительства и восстанавливается действие пункта 2 постановления Кабинета министров от 5 февраля 2020 г. № 141 “Вопросы условий и размеров оплаты труда руководителей субъектов хозяйствования государственного сектора экономики".

