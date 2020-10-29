НАПК закрывает реестр электронных деклараций из-за решения КС

Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) из-за решения Конституционного суда Украины с 18:00 28 октября закрывает реестр электронных деклараций, сообщил глава НАПК Александр Новиков в комментарии изданию "Украинская правда".



"Конституционный суд признал 27 числа - и сегодня решение опубликовано - неконституционным доступ граждан к информации о доходах, расходах и имуществе как себя, так и всех лиц, получающих зарплату за счет налогов Украины", - отметил Новиков.



По его словам, с 18:00 реестр деклараций на сайте перестанет быть доступен.



"Решение Конституционного суда возвращает Украину не в 2013 год, а в 1991, когда вообще в принципе не существовало никакого антикоррупционного законодательства. Оно полностью отменяет все механизмы предотвращения коррупции, которые были выстроены за годы независимости", - заявил глава НАПК.



Отмечается, что реестр не будет работать до тех пор, пока Верховная Рада не примет новый закон, который предоставит НАПК возможность открывать такую информацию.



Ранее Конституционный суд Украины обнародовал решение, которым признал неконстититуционными ряд положений закона Украины "О предотвращении коррупции" и уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации.



Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) заявило, что выявило признаки декларирования недостоверной информации у двух судей Конституционного суда, Ирины Завгородней и Сергея Головатого, которые в среду голосовали за признание соответствующей статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины неконституционной.

