ПриватБанк отсудил у компаний группы "Приват" 4 млрд грн

Хозяйственный суд Днепропетровской области 15 октября удовлетворил иск государственного ПриватБанка (Киев) о взыскании в его пользу с компаний ООО с ИИ "Новофарм" и Pointex Sale LLP 4,024 млрд грн, свидетельствует определение суда, размещенное в едином реестре судебных решений.



Согласно материалам суда, за несколько дней до национализации (16 декабря 2016 года) ПриватБанк открыл кредитную линию для "Новофарм" с лимитом 3,2 млрд грн, в качестве обеспечения которой Pointex Sale LLP, в частности, предоставил евробонды ПриватБанка стоимостью $80 млн через UK SPV Credit Finance plc.



Впоследствии выпущенные бумаги попали под процедуру bail-in и были списаны в ходе национализации банка.



Как следует из материалов дела, истец неоднократно обращался к ответчику и его уполномоченным представителям на территории Украины с требованием об устранении нарушения кредитного договора и возврата всей суммы кредита, однако данные требования были оставлены ответчиком без рассмотрения и удовлетворения.



Комиссия Национального банка Украины (НБУ) по вопросам проверки операций со связанными лицами 7 декабря 2015 года признала компанию "Новофарм" связанной с ПриватБанком. Данное предприятие также указано как связанное с банком лицо в сообщении Комиссии НБУ от 15 декабря 2016 года.



В судебных материалах отмечается, что открытие соответствующей кредитной линии было осуществлено служебными лицами ПриватБанка вопреки запретам. Указывается также, что этим последние нанесли банку материальный ущерб в особо крупных размерах.



Как сообщалось, Правительство Украины 18 декабря 2016 года, сославшись на предложение Нацбанка и бывших акционеров ПриватБанка, приняло решение о национализации этого крупнейшего на украинском рынке финучреждения и влило в его капитал свыше 155 млрд грн.

