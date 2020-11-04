Власти Польши отложили введение запрета на аборты после массовых акций протеста

Правительство Польши отложило вступление в силу ограничений на аборты на фоне массовых акций протеста.



Первоначально предполагалось, что решение Конституционного суда об ограничениях будет официально опубликовано 2 ноября и сразу вступит в силу. Теперь в правительстве заявляют о необходимости продолжить обсуждение вопроса.



«Было бы неплохо выделить немного времени на диалог и на поиск новой позиции в этой ситуации, которая сложная и воспринимается эмоционально», — заявил глава канцелярии премьер-министра Польши Михал Дворчик.



Конституционный суд Польши 22 октября запретил проводить аборты в случае неизлечимой болезни плода. По этой причине в последние годы в стране проводилось 98% всех легальных абортов.



После решения суда в десятках городов Польши начались масштабные акции протеста. В них принимали участие сотни тысяч человек. Протестующие требовали не только отмены решения, но и смены консервативного политического курса страны.



В Польше — одно из самых жестких антиабортных законодательств в Европе. Помимо неизлечимой болезни плода, прерывания беременности разрешены только если она наступила в результате изнасилования или в случае угрозы здоровью или жизни матери.

