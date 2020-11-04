Суды уже закрывают дела против коррупционеров – НАПК

В Нацагентстве по предупреждению коррупции заявили, что из-за решения Конституционного суда Украины, который признал неконстититуционными положения закона "О предотвращении коррупции", а также отменил уголовную ответственность за декларирование неправдивой информации, тысячи нарушителей останутся безнаказанными за неправдивую информацию в своих электронных декларациях.



"Требуя большей независимости судебной ветви власти, КСУ посягнул на полномочия ветви законодательной. Конечно, это осложняет ситуацию с поиском реально работающих решений. Я искренне надеюсь, что законодатели смогут найти мудрый подход, и работа НАПК будет восстановлена как можно быстрее", - цитирует председателя НАПК Александр Новиков пресс-служба агентства в среду.



В информации подчеркивается, что пока не изменить решения КС, ни один закон, который бы был направлен на восстановление антикоррупционной системы, не сможет исправить ситуацию.



По сообщению пресс-службы, сейчас НАПК не может принять для рассмотрения сообщения от граждан о фактах коррупции. А текущие дела, где фигурируют чиновники в коррупционных делах, уже стали закрываться. К примеру, суд "простил" экс-главе Запорожской ОГА за то, что тот не внес в декларацию 35 млн грн.



Как сообщалось, 27 октября 2020 года КС признал неконстититуционным уголовную ответственность за декларирование недостоверной информации. В своем решении суд резюмирует, что законодатель "не соблюдал принципы справедливости и пропорциональности, как элементы принципа верховенства права", а таким образом ст.366-1 (декларирование недостоверной информации) УК Украины противоречит ч.1 ст.8 Основного закона Украины.



Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский провел экстренное заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), по итогам которого было собрано заседание Кабинета министров в Офисе президента. Там Кабмин во исполнение решения СНБО принял распоряжение, которым обязал НАПК безотлагательно восстановить доступ граждан к реестру деклараций чиновников и обеспечить механизм их спецпроверки. Уже 30 ноября это было выполнено.



29 октября Зеленский также внес в парламент законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству", который предполагает прекратить полномочия судей КС. В проекте закона глава государства предложил вернуть редакцию закона "О предупреждении коррупции" и Уголовного кодекса, что действовали до решения КС от 27 октября.



3 ноября в Верховной Раде был зарегистрирован законопроект, которым предлагается установить, что КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе наличествуют минимум 17 судей КС, которые получили полномочия. Согласно действующему законодательству, КС уполномочен осуществлять конституционное производство, если в его составе присутствуют не менее 12 судей.



4 ноября народные депутаты передали в КС заявление с призывом к судьям, которые проголосовали за скандальное решение, добровольно сложить полномочия. Как сообщалось на странице партии "Слуга народа" в соцсети "Фейсбук", заявление подписали 226 народных депутата.

