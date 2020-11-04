Ткаченко порекомендовал прочитать книгу о Василе Стусе

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что Министерство рекомендует книгу о "Деле Василя Стуса", а он призывает к ее прочтению. Об этом он написал в своем Telegram-канале, передает УНН.



"Получил дополнительную печать тиража книги о "Деле Василя Стуса" и сразу отправляю экземпляры в библиотеки. Как и обещал... МКИП рекомендует книгу, а я лично всесторонне призываю к ее прочтению. И, конечно же, победы издательству и автору в апелляционном суде", - написал глава Минкульта.



Он отметил, что в частности отправит экземпляры библиотекам из Киева, а также из Донецкой, Луганской, Николаевской, Полтавской, Херсонской, Черниговской, Одесской и Харьковской областей.

