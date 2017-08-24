В Броварах из-за размещения карты краины без Крыма возбудили уголовное дело

Полиция завела уголовное дело по факту размещения на сцене в городе Бровары в Киевской области карты Украины без Крыма и неподконтрольных районов Донбасса, сообщил в среду руководитель пресс-службы областного управления Национальной полиции Николай Жукович.



Ранее сайт телеканала "112. Украина" сообщил, что накануне Дня независимости Украины в городе Бровары установили сцену с картой страны без Крыма и неподконтрольных Киеву районов Донбасса. Правоохранители изъяли эту карту. Позже сайт телеканала "Общественное ТВ" сообщил, что глава отдела культуры Броварского горсовета Инна Савченко увольняется после инцидента с размещением карты.



"Выехала следственно-оперативная группа. Баннер мы сняли. Он будет дальше использоваться в качестве вещественного доказательства в уголовном производстве, которое мы уже открыли. Это статья 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) УК", — цитирует Жуковича украинское агентство УНН. Санкция статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы до трех лет или лишения свободы на тот же срок.



По его словам, полиция опрашивает всех, кто устанавливал, заказывал и согласовывал этот баннер. Подозрения пока никому не вручались. "Руководитель отдела культуры предоставила информацию, что она согласовала совсем другой баннер. Эти разногласия мы будем выяснять… Но думаем, что все-таки это была какая-то провокация", — заявил он.

