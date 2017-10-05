МВФ выступил против депутатских правок в систему возмещения НДС

Международный валютный фонд (МВФ) обеспокоен депутатскими правками в систему возмещения НДС, сообщается в письме постоянного представителя МВФ в Украине Йосты Люнгмана председателю Верховной Рады Андрею Парубию и премьер-министру Украины Владимиру Гройсману, опубликованному в соцсети Фейсбук народным депутатом Андреем Журжием.



"Мы обеспокоены законопроектом 7115, находящемся на рассмотрении в парламенте, который, при условии его принятия, заменит систему электронной проверки правом областных инспекций ГФС по своему усмотрению решать, приостанавливать или нет налоговые накладные. Таким образом, законопроект разворачивает в обратную сторону осовременивание системы администрирования возмещения НДС, наносит удар по институциональной целостности ГФС и рискует восстановить злокачественную практику задолженности по возмещению НДС", - говорится в письме.



Как сообщалось, согласно принятым в конце 2016 года изменениям в Налоговый кодекс, с июля 2017 года в штатном режиме заработала система автоматической регистрации налоговых накладных в Едином реестре НН. В то же время ГФС получила право отказать в регистрации по ряду критериев оценки степени рисков.



За первую декаду работы система заблокировала 1,1% налоговых накладных. С тех пор ГФС констатировала сокращение этого показателя. Так, на 1 сентября насчитывалось 201 тыс. заблокированных налоговых накладных, что составило 0,5% от всего количества.



Сославшись на жалобы со стороны бизнеса, комитет по вопросам налоговой и таможенной политики разработал законопроект о возврате к тестовому режиму работы системы автоматической регистрации налоговых накладных. Законопроект, в частности, предусматривает предоставление права руководителям главных управлений ГФС в ряде случаев применять процедуру остановки налоговых накладных.



Проект закона зарегистрирован в Верховной Раде. Премьер-министр Украины В.Гройсман и министр финансов Александр Данилюк выступили против введения таких изменений, акцентировав на возврате при таких условиях к коррупционным схемам возмещения НДС.

