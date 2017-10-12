Зарядка смартфона сожгла рот ребенку

Зарядка смартфона сожгла рот ребенку

Кортни Дэвис (Courtney Davis) из Кентуки (США) рассказала, что ее полуторагодовалая дочь получила ожог от зарядки смартфона. Свое предупреждение для других родителей она опубликовала в Facebook, пишет BuzzFeed.

Дэвис рассказала, что ее ребенок засунул себе в рот провод, который был подключен к сети. В результате этого за несколько секунд девочка получила ожог ротовой полости.

«Потребовалось всего несколько секунд, чтобы она получила ожог. Она никогда раньше не пыталась положить зарядку в рот и вообще не сталкивалась с ней, — написала американка. — Я всегда отключаю зарядное устройство от сети, но в тот день было так много дел, что я просто не успела».

Изначально она не планировала публиковать эту историю и фотографии ребенка, но потом поняла, «что многие родители не задумываются об опасности зарядного устройства для ребенка». В заключении поста женщина поблагодарила бога и сказала, что ее дочери очень повезло и ожог мог быть еще сильнее.