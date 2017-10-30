Проститутки из Восточной Европы обвалили рынок секс-услуг в Ливерпуле

Массовый наплыв проституток из Восточной Европы в Великобританию и, в частности, в Ливерпуль привел к падению цен на секс-услуги. Об этом сообщает The Independent.



Некоторые сотрудницы индустрии интимных услуг теперь вынуждены брать за свою работу всего четыре фунта (примерно 300 рублей). «Мне пришлось снизить цены, чтобы получить хоть что-то. Обычно я встаю, одеваюсь и затем занимаюсь сексом с разными мужчинами день за днем», — рассказала одна из жриц любви, страдающая наркоманией.



Ее приятель пояснил, что главную конкуренцию местным проституткам составляют приезжие из Хорватии и Сербии. «Они таким образом ведут борьбу за этот бизнес», — пояснил он.



По информации издания, Ливерпуль — второй город по численности сотрудниц секс-индустрии в Великобритании.

