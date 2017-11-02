Aston Martin представил Vanquish S под названием Ultimate

Aston Martin представил "прощальную" версию спорткара Vanquish S, получившую название Ultimate. Последнюю модификацию этой модели выпустят тиражом в 175 экземпляров в версиях купе и кабриолет, сообщается на сайте британского производителя.



Ultimate, как и обычный Vanquish S, оснащается фирменным 6-литровым двигателем V12 без наддува мощностью 595 лощадиных сил в сочетании с вомьмиступенчатой автоматической трансмиссией Touchtronic III, но отличается декоративными элементами, говорится в сообщении.



В частности, новинка получила углепластиковые корпуса зеркал заднего вида с надписью Ultimate цвета розового золота, элементы такого же оттенка на порогах, а также контрастную прострочку и вышивку Ultimate на сиденьях, отмечает "Коммерсант".



Ultimate будет доступен в трех вариантах оформления: Contrasting Carbon - черный кузов с акцентами медного цвета и неокрашенным углепластиком, Sport Line - серо-голубой кузов и серый салон с желто-голубыми вставками и Modern Lux - бело-бронзовый кузов и коричнево-черный салон.



При этом покупатели смогут бесплатно выбрать любой цвет кузова и отделки салона помимо предложенных вариантов оформления. Цена новинки на европейском рынке в версии купе стартует от 278,9 тысячи евро, а кабриолета - от 293,9 тысячи евро.







