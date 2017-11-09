Times: лидеры ЕС ожидают отставки правительства Терезы Мэй до конца года

Лидеры Европейского союза ожидают отставки правительства Великобритании во главе с премьер-министром Терезой Мэй до конца года. Об этом в четверг сообщила газета The Times со ссылкой на собственные источники.



По ее данным, в Брюсселе опасаются, что нестабильность правительства Мэй может привести к замене премьер-министра или досрочным парламентским выборам, по итогам которых к власти придет оппозиционная Лейбористская партия. "Есть серьезные трудности с политическим руководством в Соединенном Королевстве, которое становится все более и более хрупким. Великобритания очень слаба, неустойчивость Терезы Мэй очень сильно осложняет переговоры [по Brexit]", - приводит издание слова высокопоставленного европейского чиновника.



В Брюсселе с учетом сложившейся ситуации рассматривают все возможные варианты осуществления Brexit, в том числе без заключения соглашения о его условиях, а также пересмотр этого решения после проведенных в Великобритании новых выборов, отмечает газета.



Мэй находится под серьезным давлением после неудовлетворительного результата по итогам организованных по ее инициативе досрочных парламентских выборов, которые прошли 8 июня и завершились для Консервативной партии потерей правящего большинства в Палате общин. Ситуация обострилась в последнюю неделю, когда кабинет министров покинули сразу два его члена. Сначала на под предлогом секс-скандала 1 ноября в отставку подал министр обороны Майкл Фэллон, а в минувшую среду о своем решении уйти из правительства заявила министр по вопросам международного развития Прити Пател.

