Аваков рассказал о процессе "самоочищения" в рядах полицейских

Ежедневно департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины задерживает одного-двух подозреваемых в правонарушениях полицейских, заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.



"К большому сожалению, Департамент внутренней безопасности Национальной полиции ежедневно задерживает одного-двух "нечистых" полицейских. Это полностью реформированное подразделение Нацполиции, которое осуществляет эффективные реализации. Как, например, вчера, когда оперативники внутренней безопасности разоблачили полицейских, которые "крышевали" карманных воров. Злоумышленники действовали на территории Киевского железнодорожного вокзала и за полгода нанесли пострадавшим ущерб на сумму около 265 тысяч гривень", - сказал министр, сообщается на сайте МВД Украины в пятницу.



По словам А.Авакова, 140 тысяч полицейских, работающих по территории всей страны - это огромное подразделение, которое нужно менять шаг за шагом.



"Мы умышленно не скрываем те случаи, которые обнаруживаем. Мы делаем это для того, чтобы преподать урок всем полицейским по поводу того, как надо выстраивать свою службу. Также мы хотим, чтобы общество видело процесс самоочищения", - резюмировал А.Аваков.

