За год сало подорожало на 80%

За год индекс мясной корзины вырос на 40%, или на 152 гривны, все виды мяса подорожали от 29% до 80%. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Украинской Ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.



Дорошенко отмечает, что если в целом оценить стоимость мясной корзины, то на конец января 2018 она стоила 529 гривен, тогда как год назад ее стоимость составляла 377 гривен. То есть индекс мясной корзины за год вырос на 40%, или на 152 гривны.



За год сало подорожало на 80%, свинина - на 55%, колбаса вареная – на 34%, курица в тушке - на 31%, филе курицы – на 30% , говядина - на 29%.



По сравнению с прошлым годом свинина прибавила в цене 39 гривен за килограмм, сало – 32 гривны, говядина – 26 гривен, колбаса вареная и филе курицы - по 21 гривне, а курица в тушке – 13 гривен.



"На конец января килограмм говядины с костью можно было купить в среднем за 117 гривен, свинины - по 110 гривен, филе курицы - по 92 гривны, вареную колбасу - по 83 гривны, сала - по 72 гривны, тушку курицы - по 55 гривен", - добавил он.

