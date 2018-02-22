В Польше нашли новое доказательство взрыва на борту упавшего самолета Качиньского

В США нашли новое доказательство взрыва самолета Ту-154М, потерпевшего крушение под Смоленском в апреле 2010 года, на борту которого находились тогдашний президент Польши Лех Качиньский и члены правительственной делегации. Об этом сообщает "Польское радио".



По словам председателя Смоленской подкомиссии Антоний Мацеревича, доказательства представили специалисты из Национального института авиационных исследований Вичитского университета.



"Двери с левой стороны самолета были выбиты изнутри ударной волной, сила которой в 10 раз превышала показатели, связанные со скоростью падения самолета. Все это было рассчитано, реконструировано и наглядно продемонстрировано экспертами Вичитского университета", – сказал он.



В США собирают составляющие для создания виртуальной модели борта Ту-154М на воздушной базе тактической авиации в Минске-Мазовецком.



По словам Антония Мацеревича, эксперты создадут две симуляции катастрофы.



Эксперт также отметил, что технический доклад о причинах крушения лайнера будет представлен в апреле. Его составят после эксгумации жертв авиакатастрофы.

