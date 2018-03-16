Савченко внесли на "Миротворец", как "изменника родины"

Народного депутата Украины героя Украины Надежду Савченко внесли в базу скандального сайта "миротворец". Ее охарактеризовали как "Изменник родины. Пособник террористов". "Подготовка террористических актов на территории Украины по заказу страны-агрессора и пророссийских террористических организаций. Подготовка государственного переворота", - указано в опубликованном сообщении.

Является ли генпрокурор Луценко, который озвучил подобные обвинения в адрес Надежды Савченко - администратором этого сайта - не сообщается.



По версии СБУ якобы нардеп вела переговоры с военными и с Рубаном по поводу их участия в военном перевороте по свержению Порошенко. Генпрокурор Украины Юрий Луценко в четверг, 15 марта, внес в Верховную раду представление на привлечение к уголовной ответственности депутата Надежды Савченко, ее задержание и арест. Об этом сообщила его пресс-секретарь Лариса Сарган, на странице в Facebook.

