Помощник госсекретаря США Митчелл посетит Украину в начале мая

Помощник госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсс Митчелл посетит Украину с визитом 2-3 мая, сообщил агентству "Интерфакс-Украина" информированный источник.



"Митчелл приедет в Украину 2-3 мая, чтобы обсудить реформы и выразить поддержку США Украине", - сказал собеседник агентству в пятницу.



Визитом предусмотрены встречи, в частности с президентом Украины Петром Порошенко, министром иностранных дел Павлом Климкиным, а также другими высокопоставленными лицами.



Вместе с тем, сайт Государственного департамента США сообщает, что В.Митчелл посетит Киев 1-3 мая. Как отмечается в сообщении для прессы, В.Митчелл прилетит в Киев из Тбилиси, где выступит с докладом на Форуме общественной дипломатии НАТО-Грузия и проведет встречи с высокопоставленными чиновниками и политическими лидерами Грузии. "Затем он отправится в Киев, Украина, 1-3 мая", - анонсируется в сообщении.



В.Митчелл планирует встретиться с высшими должностными лицами Украины, лидерами политических сил, представителями общественных движений, "чтобы засвидетельствовать поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины и подчеркнуть важность осуществления Украиной экономических и антикоррупционных реформ".



В.Митчелл отправится с визитами в Грузию и Украину после участия с госсекретарем США Майком Помпео во встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.

