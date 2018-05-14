В ДНР сообщили о потерях ВСУ при попытке прорыва в районе Горловки

Украинские силовики в Донбассе понесли довольно значительные потери — при попытке прорвать позиции сил самопровозглашенной Донецкой народной республики в районе Горловки погибли девять военнослужащих ВСУ. Об этом заявил журналистам начальник пресс-службы сил ДНР Даниил Безсонов.



"Вчера украинские силовики предприняли попытку улучшить свои позиции на горловском направлении. <…> Однако огнем наших подразделений из незапрещенного вооружения боевики были остановлены и понесли большие потери", — сказал он.



По его словам, ВСУ потеряли до девяти человек убитыми, еще пятеро получили ранения. Со стороны ДНР погибли двое военнослужащих.



Безсонов добавил, что в результате силовики заняли дачный поселок Чигари в так называемой серой зоне. Их положение он оценил как "тактически невыгодное, полностью контролируемое с потерянных высот". При этом командование ВСУ все равно будет использовать этот факт для пиара и оправдания своих потерь, считает Безсонов.



На уточняющий вопрос, как можно расценивать действия Украины, он ответил: "Это можно назвать попыткой прорыва наших позиций для того, чтобы взять под контроль определенный район с целью создания плацдарма для дальнейшего захвата".



Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня заявил, что ВСУ обстреляли Горловку из танков и БМП-1.



"В результате обстрела ранение получила 15-летняя девочка. <…> На данный момент ребенок находится в больнице. По предварительным данным, диагноз — баротравма, ушиб грудной клетки", — сказал он.



Кроме того, получили повреждения шесть жилых домов, добавили в представительстве.



Всего же за минувшие сутки украинские силовики 35 раз нарушали режим прекращения огня. Они выпустили по территории ДНР более 270 мин и снарядов, применяли гранатометы, бронетехнику и стрелковое оружие. При этом были ранены два мирных жителя.

