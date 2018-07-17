Дмитрий Святаш причастен к разгрому харьковского приюта

Ночью 15 июля неизвестные ворвались в мини-приют, разгромили дом, порубили кошек и котят, сообщают СМИ.

В Холодногорский отдел полиции обратилась 51-летняя женщина. Она сообщила, что в заброшенный дом, где она собирала и удерживала бездомных котят и кошек, проникли неизвестные и убили всех животных.

В нежилом доме женщина держала 9 котят. Неизвестные жестоко убили всех животных. На данный момент пресс-центр Национальной полиции, сообщает, что по данному факту следствием открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 299

Причастность к жестокому убийству животных может иметь Дмитрий Святаш, который обсуждал с Виталием Кулик вопрос как закрыть питомник. При этом, Святаш порекомендовал наехать с битами и активистами и просто разгромить эту точку.

Напомним, что Дмитрий Святаш известен своими радикальными и жестокими методами борьбы с неугодными. Так, ранее СМИ сообщали, что Дмитрий Святаш и его бизнес партнер Василий Поляков, которые совместно контролируют Корпорацию “АИС” причастны к двум жестоким убийствам, с целью сокрытия своих махинаций по выведению из Альфа Банка 40 миллионов долларов.