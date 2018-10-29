Запасы в ПХГ Украины уже превышают 17 млрд куб. м

Украина, несмотря на уже стартовавший отопительный сезон, продолжает наращивать запасы природного газа в своих подземных хранилищах (ПХГ), свидетельствуют данные АО "Укртрансгаз".



Так, с 8 апреля по 27 октября 2018 года запасы в хранилищах возросли в 2,3 раза – c 7 млрд 435,16 млн куб. м до 17 млрд 52,98 млн куб. м.



Достаточно теплая, как для конца октября погода, при сопутствующих внутренней добыче и импорте газа позволяет последние несколько дней ежесуточно пополнять хранилища на 8 млн куб. м в сутки.



По расчетам агентства "Интерфакс-Украина", 1-27 октября ПХГ пополнились на 818,49 млн куб. м (30,31 млн куб. м/сутки), в сентябре – на 1 млрд 594,99 млн куб. м (53,17 млн куб. м/сутки), августе – на 1 млрд 793,4 млн куб. м (57,85 млн куб. м/сутки), июле – на 1 млрд 654,79 млн куб. м (53,38 млн куб. м/сутки), июне – на 1 млрд 622,57 млн куб. м (54,09 млн куб. м/сутки), мае – на 1 млрд 632,04 млн куб. м (52,65 млн куб. м/сутки), 9-30 апреля – на 500,84 млн куб. м (22,77 млн куб. м/сутки).



Следует отметить, что из отопительного сезона 2017/2018 годов Украина вышла с минимальными за последние четыре сезона запасами в хранилищах из-за морозного марта - начала апреля.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины ожидает, что запасы газа в ПХГ к 1 ноября 2018 года составят 17 млрд куб. м.



"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.

