На Украине за чертой бедности живет около трети населения страны

Доход 33,9% украинцев, около 14 миллиона человек, составляет меньше фактического прожиточного минимума, сообщает государственная служба статистики Украины. Согласно госбюджету на 2019 год, прожиточный минимум на одного человека в месяц в 2019 году на Украине с 1 января 2019 года составит 1853 гривны (66,71 долларов).

"За год количество украинцев, живущих за чертой бедности, сократилось на 9,2%. Однако 33,9% граждан страны (14 миллионов человек) все еще получают в месяц меньше фактического прожиточного минимума", - говорится в сообщении.



Отмечается, что разница в доходах между 10% самых богатых и самых бедных украинцев уменьшилась за год в 0,2 раза, или на 4,2%. Среди жителей городов разница составляет 4,9 раза, среди жителей сел - 4,5 раза.



Президент Украины Петр Порошенко 7 декабря подписал закон о государственном бюджете страны на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП, инфляцией на уровне 7,4% и ростом экономики в 3%. Принятие сбалансированного бюджета на 2019 год является одним из условий продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).

