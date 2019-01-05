Вознесение…

Понимаю, что у многих началась постновогодняя ломка, поскольку закончился салат оливье. Это неизбежно должно произойти, и к этому надо быть готовым. Но! Есть абсолютно позитивная новость, которая поднимет вам настроение. Завтра должен начаться процесс вознесения Петра Алексеевича, главкома нашего ненаглядного. Чудовищным усилием воли лидер нации воздержался от традиционной поездки на Мальдивы, где он обычно медитирует после поздравления нации. И такое поведение вовсе не случайно.



Уже почти утихли крики, связанные с невиданным унижением достоинства лидера в прямом эфире телеканала «1+1», занесенного патриотами в черный список кремлевских рупоров. Началась серьезная работа по изъятию томоса из рук Варфоломея. Событие будет многоэтапным, естественно, историческим и чудодейственным. Некоторые клоуны, которые разыгрывают репризу «кандидат народа», издевательски называют наш томос «термосом». Подразумевается, что китайским. А вы видели где-нибудь термос другого производства? Не станем отвлекаться на недостойные шутки ниже пояса. Мы, б…ть, не такие. Высоко несем достоинство прямо в ЕС и НАТО. И поможет всем тот самый томос, который, как справедливо отметил «митрополит» Епифаний в интервью Deutsche Welle, в течение года привлечет миллионы верующих в ПЦУ. Видите, новую, поместную и на всю голову автокефальную церковь уже признали во всем цивилизованном мире. Deutsche Welle, как известно, у кого попало брать интервью не станет. На очереди телеканал «Аль-Джазира», поскольку миллиарды мусульман желают порадоваться за своих украинских братьев. Может быть, на следующий год нам дадут ихний томос в Мекке. Никакой вариант событий исключать нельзя, поскольку близится настоящий апофеоз.



Мысленно вся нация уже предвкушает это историческое событие. Завтра самолет, зарегистрированный в одном из кипрских оффшоров, плавно оторвется от бугристой взлетной полосы международного аэропорта «Борисполь» и, пристроившись в кильватер рейса «Ryanair», возьмет курс на Константинополь. Триста или даже четыреста лет мы все с нетерпением ждали этого момента.



Как сейчас помню: идет монголо-татарское иго, по телеку смотреть нечего, поскольку сериал «Игры престолов» превратился в какую-то откровенную гомосятину с драконами. И тут появляется мысль: а как там томос поживает? Дождемся ли мы все этого светлого момента?

На нацию снизойдет благодатный огонь, который главком станет развозить по регионам. Томос укроют в специальный пуленепробиваемый саркофаг, который повезут по всем основным регионам страны, где лидер нации имеет шансы занять хотя бы третье место. Каждый день будут молебны в районных центрах под чутким руководством Петра Алексеевича

Как сейчас помню: идет монголо-татарское иго, по телеку смотреть нечего, поскольку сериал «Игры престолов» превратился в какую-то откровенную гомосятину с драконами. И тут появляется мысль: а как там томос поживает? Дождемся ли мы все этого светлого момента? Родился ли в уютной пещере кудрявый мальчик, вскормленный молоком горной волчицы? Ну типа сначала родился, а потом уже вскормленный. Фигура речи такая. Все пребывали в последние триста-четыреста лет в страшном напряжении. Поэтому ажиотаж вокруг предстоящего события просто колоссальный. На Софийской площади монтируют гигантские экраны, чтобы миллионы томо-фанатов смогли увидеть в прямом эфире плей-офф с Варфоломеем. Сгоревший во время прошлого «объединительного собора» киоск со свежей шаурмой уже демонтировали. На его место поставили множество павильонов, где можно угоститься халяльными чебуреками по европейской цене и прочей вкусной и крайне полезной для укрепления веры в Санта-Клауса пищей. По областям специально созданные группы быстрого реагирования отлавливают истинных верующих, еще не знающих, что им выпала великая честь – стать свидетелями трансляции из Турции. Многие от радости прячутся по сараям, одного даже вытащили из холодильника. От десницы гособладминистраций еще никто так просто не сбегал.Готовится к выпуску специальный буклет, рассказывающий об особенностях томоса. К сожалению, благодаря гибридной информационной агрессии Кремля, у многих украинцев сформировалось извращенное представление о томосе. Якобы это сосуд, в котором покоятся осколки той самой чаши Грааля. Другие считают томос артефактом, похищенным в древнем даосском монастыре и сделанным из правого когтя дракона, который появился в каком-то сезоне вышеупомянутого сериала «Игры престолов». Нет, конечно, все это не имеет никакого отношения к действительности. На самом деле томос является древним манускриптом стандартного содержания, с которым, по словам советника президента Ростика Павленко, каждый может ознакомиться в интернете.Стандартный договор о намерениях, в котором мелкой шумерской клинописью прописаны права и обязанности сторон. И тут тоже постаралась путинская пропаганда. Якобы в манускрипте, написанном на выделанной коже юной авцы-блоггера, содержатся кабальные условия пребывания ПЦУ в относительно свежем ложе Константинопольского патриархата. Ложь от начала до неизбежного конца «рашки». Тот, кто распространяет подобные слухи, не имеет не малейшего представления о реальной природе данного документа. Прежде всего, сам факт получения томоса лидером нации (а кому же его еще давать, не Епифанию же) является таинством.Как вам, б…ть, объяснить это попроще. Президент, получающий томос, особенно на излете своих полномочий, становится обладателем невидимого электорального бонуса. Это как плюс 1000 к карме в DotA, хотя там и нет такой опции. Или рандомный легендарный предмет в Word of Warcraft. Короче, почитаете брошюру под редакцией Нищука–Кириленко, там все это расписано. На худой конец, изучите флайер, который выпустят на пати по данному случаю. Учитесь противостоять вражеской пропаганде.Как только томос попадет в руки спикера Парубия, начнется новая историческая эра в развитии Украины. Не помню какая именно: то ли мезозой, то ли палеозой. Пусть археологи в рясах разбираются. Не силен в этом богословии, честное слово. Будут ли чудеса? Обязательно будут! Вы помните ролик с поздравлением Парубия к Новому году? Что, я один его смотрел? Ну там, где он в пиджачке на три размере меньше, застегнутом на одну пуговицу с ширинкой и рубашкой, выглядывающей оттуда на положенные по этикету два пальца? Меня еще удивило, как искусно звукооператоры убрали верхние регистры в звуках, издаваемых спикером в виде речи. Если не знать, то можно подумать, что почти человек говорит. Так вот, после томоса у Парубия застегнется вторая пуговица. Чистая правда. Причем, на молнию.На нацию снизойдет благодатный огонь, который главком станет развозить по регионам. Томос укроют в специальный пуленепробиваемый саркофаг, который повезут по всем основным регионам страны, где лидер нации имеет шансы занять хотя бы третье место. Каждый день будут молебны в районных центрах под чутким руководством Петра Алексеевича. Массовые исцеления избирателей и пополнение счетов «Киевстара» гарантированы. Карточки «Привата» пополняться не будут, не ведитесь на этот фейк российской пропаганды. 17 областей за пять дней! Вот это тур! Выдержит ли Епифаний подобную предвыборную нагрузку? Не важно. Главное, чтобы томос не сперли при переезде. Поэтому произошли определенные перестановки в ведомстве Гелетея, сотрудник которого скончался от хука справа. Физподготовка «удошников» явно не на уровне. И да, апофеозом всего будет нерукотворное вознесение главкома, поскольку выборы чудесным образом «рассосутся». У всех пройдет энурез и наступит просветление.